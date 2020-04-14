شيرين عبد الوهاب لـ أصالة: "ربنا يصلح لك الحال"

ميرنا وليد - بيروت - شكرت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ الفنانة السورية ​أصالة​ نصري، بعد تعبيرها عن اعجابها الشديد بأغنيتها الجديدة "​مش قد الهوى​" التي طرحتها شيرين منذ أيام على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وكتبت شيرين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شكراً على وصفك الجميل اللي كله رقة، وشكراً على اهتمامك بيا فعلا إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة أوي عندي، ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه".

الجدير ذكره ان أغنية "مش قد الهوى" من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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