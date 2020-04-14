ما هو موقف نيك جوناس من العودة للشريك السابق؟

ميرنا وليد - بيروت - عبّر النجم العالمي ​نيك جوناس​ عن رأيه بموضوع العودة مجددا الى الشريك السابق بعد الإنفصال، مشيرا الى انه ضد هذا الأمر، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: " دائمًا عندما يحاول صديقي العودة لحبيبته السابقة اسأله.. لماذا؟".

الجدير ذكره ان نيك جوناس كان سخر من نفسه مؤخرا بعد تعرضه لموقف محرج أثناء غنائه على مسرح حفل غرامي.

وكانت قد علقت بقايا الطعام بين أسنان جوناس 27 عاما، وظهر ذلك أثناء أداء عدة أغنيات جديدة في الحفل الشهير، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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