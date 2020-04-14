تراند اليوم : محمد رمضان يثير أزمة بصور «البرنس».. ومتابعون: «كورونا مبسوط منك»

انتهى الفنان محمد رمضان وأسرة مسلسل البرنس من تصوير آخر مشاهد المسلسل منذ ساعات قليلة، ونشر رمضان، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، وكذلك صوراً جماعية ضمت عدداً كبيراً لكل صنّاع العمل.

وتسبب عرض الفيديو على حسابات رمضان بانتقادات أشار أصحابها إلى أن هذه التجمّعات تخالف قرارات ضرورة تقليل التواجد المكثف في تصوير الأعمال الفنية، والحرص على التباعد.

بينما ذكر آخرون أن فرحة محمد رمضان جعلته لا ينتبه، ما أثار عاصفة من الهجوم عليه بسبب ما يمكن أن يترتب على هذا التجمّع الكبير، وهو ما ظهر بالصور بشكل واضح ودون ارتداء كمامات أو تباعد كافٍ لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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وعلّق رواد لمواقع التواصل الاجتماعي: «تجمّع من غير كمامات ومن غير مسافة آمنة.. الذكاء ليه ناسه» و«كورونا مبسوط منك يا نجم»، و«كورونا بيقولك شاطر»، و«كورونا يا أسطورة»، في إشارة للقب الذي يشير فيه محمد رمضان لنفسه دائماً.

وكانت آخر مشاهد «البرنس» قد صور في منطقة الكيت كات – وهي منطقة شعبية تقع في محافظة الجيزة المصرية – وهو مشهد زفاف محمد رمضان.

يذكر أن المسلسل يشارك في بطولته نجلاء بدر وروجينا ونور اللبنانية وأحمد زاهر. ويدور حول شاب يقع فريسه لظلم أخوته غير الأشقاء، ويحاول الثأر منهم بعد أن يتسببون في حبسه.