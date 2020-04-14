تراند اليوم : قناة ON تسيطرت علي افضل مسلسلات رمضان لـ” كرارة و فهمي و الشريف “

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لقنوات ON والحياة وCBC وdmc)، خلال موسم رمضان لعام 2020، باقة من الأعمال الدرامية المتميزة، تضمن فيها للأسر المصرية متعة عالية أثناء المشاهدة وتنوُّع واسع في الأعمال الفنية المُقدمة، فضلًا عن وجود عدد كبير من النجوم الشباب والمخضرمين، يطلون على الجمهور من خلال نصوص درامية فريدة ومتنوعة.

وتعكس الوجبة الدرامية المتكاملة التي تقدمها المجموعة خلال الشهر الفضيل عبر شبكاتها الأربعة، حرصها المستمر وجهودها المبذولة دومًا لعرض كل ما هو جدير بثقة وإعجاب الجمهور، لذلك تخوض السباق الرمضاني بـ 13 مسلسلًا من أقوى المسلسلات التي تنافس هذا العام.

و اليكم مسلسلات قناة ON :

– “الاختيار” لأمير كرارة وأحمد العوضي.

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– “النهاية” ليوسف الشريف.

– “رجالة البيت” لأحمد فهمي وأكرم حسني.

– “فرصة تانية” لياسمين صبري ودياب وأيتن عامر.

– “عمر ودياب” لمصطفى خاطر وعلي ربيع.