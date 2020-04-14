كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 07:48 مساءً - صرح المغنى السعودي “عايض”، من خلال برنامج “كاربول كاريوكى” الذي يقدمه الإعلامى “هشام الهويش” علي شبكة تليفزيون “SBC” إنه نشأ على صوت الفنانة الكويتية نوال، مشيرًا لأنها دائمًا ما كانت تدعمه في بداية مشواره الفنى وتشيد بموهبته، لافتًا إلى أنه يعتبر نوال الكويتية هي نجمة الخليج الأولى، عندما تم تخييره بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام شمسى.
ورغم تصريح عايض الذي ربما يثيرغضب أحلام أوغيرتها الفنية حيث أنها دائما ما تعتبر نفسها نجمة الخليج الأولي وملكته المتوجه، إلا انها عكس المتوقع لم تغضب علي الاطلاق بل ووجهت له رسالة شكر في تغريده قامت بنشرها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” .
، حيث كونه استطاع أن يكون دبلوماسيًا في تصريحه فقال إنه أيضًا أنه معجب بوقفة أحلام على المسرح والكاريزما والأخلاق التي تتحلى بها وأضاف أن والدته تحبها وتسمع لها.
وجاء رد أحلام المفاجئ متمثلا في شكرها له وأعرابها عن سعادتها باختيار عايض لها وإهدائها وردة حمراء ووضعها في الاختيار مع والدته، متجاهلة تمامًا حديثه عن اختيار نوال الكويتية كنجمة الخليج الأولى، وكتبت له تغريدة عبر حسابها تعليقًا على مشاركتها الفيديو فقالت: “الله يحفظك حبيبي ويحفظ لك غاليتك الوالده يارب أغلى وردة شاركتني فيها مع والدتك”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف وجهت أحلام الرد لـ عايض بعد أختياره نوال الكويتية كنجمة الخليج الأولي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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