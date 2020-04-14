يوسف شعبان برفقة ابنته من زوجته الكويتية للمرة الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلت زينب ابنة الفنان المصري يوسف شعبان، ضيفة للمرة الأولى برفقة والدها على الهواء وكشفت العديد من أسرارها الشخصية.

يوسف شعبان، ظهر برفقة ابنته زينب من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، في برنامج “ليالي الكويت”، والمذاع عبر تلفزيون الكويت، وكانت تتحدث خلال الحلقة باللهجة الكويتية والتي تتقنها ببراعة حيث أنها تعيش برفقة والدتها بالكويت، كما كشفت خلال اللقاء أنها استفادت كثيرًا من خبرات والدها وورثت عنه اهتمامه بالقراءة.

وقالت عنه: ” متواضع جدا بسيط للغاية يحب القراءة وبستفيد بشدة من خبراته، و بسأله كثيراً عن نجوم الزمن الجميل الذين عمل معهم مثل العندليب عبدالحليم حافظ”.

الفنان يوسف شعبان، تحدث عن زوجته قائلًا: “مرتبط بإيمان بقالي 30 سنة، وعندي زينب و مراد عايش بيدرس في أمريكا، وزينب بتدرس إعلام في الكويت، و أنه في الكويت منذ شهرين لظروف البلاد”.

Advertisements

وعن كيفية قضاء يومه في الحجر المنزلي، قال يوسف شعبان: “وزني زاد بسبب الأكل الكتير، طبعا مبخرجش غير للضرورة القصوى، وبستغل الوقت في قراءه الكتب، وربنا قادر على رفع الغمة و البلاء”.

وتزوج يوسف شعبان 4 مرات، الأولى أثناء تصويره مسلسل «الحب الكبير» سنة 1963، من الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات حدث خلالها الطلاق ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي، وبعدها تزوج من نادية إسماعيل شيرين، ابنه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء، ثم تزوج من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وحاليًا متزوج من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمان بدولة الكويت.

من جهة أخرى، قرر الفنان القدير يوسف شعبان العودة في قراره اعتزال التمثيل نهائيا والذي أعلنه منذ فترة بعدما أجبره الدور الذي عرض عليه في مسلسل “سيف الله”، للعودة، والذي توقف تصويره.

المسلسل مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج “سينرجي” للمنتج تامر مرسي.