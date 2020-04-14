نبيلة عبيد تسخر من شائعة زواجها من عبدالباسط حمودة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت صورة تجمع الفنانة المصرية نبيلة عبيد بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، وهو ما تسبب في إطلاق الكثير من الشائعات حول زواجهما.

نبيلة عبيد سخرت من هذه الشائعة، حيث ضحكت قائلة: “إن الفنان عبد الباسط حمودة حل ضيف شرف على مسلسل “سكر زيادة” وأدى دورا ظريفا للغاية وشارك بالغناء أيضا”.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج ” The Insider بالعربي”، أن عبدالباسط حمودة طلب منها التقاط صورة معها، وهي عادة لا تقوم بهذا الأمر ولكن نظرا لأنه شارك معهم بالمسلسل وافقت.

الفنانة المصرية تابعت أن عبدالباسط حمودة اقترب منها في الصورة، ثم انتشرت وتداولتها الصحافة بهذا الشكل وهي لا تعلم ماذا حدث.

Advertisements

ومسلسل “سكر زيادة”، بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وهالة فاخر، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وغيرهم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

والمسلسل تدور قصته حول 4 سيدات يقعون في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني، ويظهر به عدد من ضيوف الشرف منهم: أحمد السقا، ونانسي عجرم، وعبدالباسط حمودة، وغيرهم.

والفنانة نبيلة عبيد تظهر خلال المسلسل بلون الشعر الأحمر، والذي اختارته منذ فترة، وأكد الجمهور أنه يليق بها.

وكانت نبيلة قد أكدت أكثر من مرة أنها تتلقى الكثير من العروض للعودة للفن، ولكنها تخشى تقديم ما يسئ لتاريخها الفني الطويل، والذي تتشرف به.