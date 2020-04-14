باسم مغنية يكشف سبب عدم استكمال دوره في «النهاية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني باسم مغنية، سبب عدم استكمال دوره في مسلسل “النهاية”، مع الفنان المصري يوسف الشريف، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

باسم مغنية، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “مسلسل النهاية (رمضان ٢٠٢٠).. منذ شهرين كنت من أبطال مسلسل النهاية، واليوم أصبحت ضيفا في هذا المسلسل ولسبب قاهر اسمه كورونا.. كورونا التي منعتني أن أكمل تصويري في مصر بعد أن أقفلت المطارات منذ ٣٨ يومًا، أنجزت 30% من دوري.. وقد حاول المخرج ياسر سامي أن يؤجل مشاهدي أسبوعا بعد أسبوع، ولكن بقي الحال على ما هو عليه، الظروف قاهرة، إلى أن حصل تشاور بين الكاتب عمر سمير عاطف، والمخرج، لإيجاد حلول، خاصة أن دوري مفصلي في العمل، وتوصلنا إلى نتيجة مقبولة لن يلاحظها المشاهد، النتيجة أنني تشرفت أن أكون جزءا من هذا المسلسل الكبير، مسلسل فريد من نوعه في العالم العربي، أقولها بثقة، والمشاهد سيلمس ما أقول، مسلسل أحداثه في المستقبل البعيد”.

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وأضاف: “صعب جدا أن نتخيل المستقبل كيف تكون الأشياء والناس والخ...هنا تكمن براعة الكاتب عمر سمير عاطف وخيال لا حدود له لصديق العمر المخرج ياسر سامي،برأيي هو أن لولا هذا المخرج لما أنجز هذا المسلسل، أقول ذلك لأني أعرف ياسر جيدا، لأن المسلسل استثنائي ويحتاج إلى الكثير من التقنيات التصويرية التي يعرفها جيدا.. شكرا لشركة سينرجي المتمثلة بالأستاذ تامر مرسي الذين أحاطوني بالحب والاهتمام الكبيرين خلال فترة إقامتي الطويلة في مصر.. شكرا للجندي المجهول زكريا القفص الذي لم يتركني لحظة واحدة من بداية الاتفاق إلى اليوم”.

وتابع: “أتمنى للنجم يوسف الشريف أن يكون نجم رمضان لموهبته وتعبه الكبير في هذا المسلسل.. في رحلتي هذه أصبح لدي أصدقاء كثر ومنهم يوسف ومدير التصوير المبدع حسام حبيب والستايليست إنجي علاء .. التوفيق لكل الكادر الفني في المسلسل”.

”النهاية” بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.