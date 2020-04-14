«شيخ الحارة» مع إيناس الدغيدي بعد بسمة وهبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت عدد من المصادر أن المخرجة المصرية إيناس الدغيدي ستقدم برنامج “شيخ الحارة” في موسمه الجديد، بدلا من الإعلامية بسمة وهبة.

المصادر أكدت أن المخرجة إيناس الدغيدي أجرت العديد من البروفات لتقديم الموسم الجديد من البرنامج في رمضان المقبل عبر قناة “القاهرة والناس”.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد تقدمت باستقالتها من قناة “القاهرة والناس”، بعد عرض حلقتها مع الإعلامية ياسمين الخطيب.

وجاء سبب تقدم بسمة باستقالتها من القناة، هو اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها، وذلك بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ما حدث بينهما.

Advertisements

ومع عرض حلقة ياسمين نشب خلافا حادا بين بسمة وبين إدارة القناة، أدى في النهاية إلى تقدم الإعلامية باستقالتها من القناة، ولكن بعد ساعات حذفت القناة الحلقة من موقع اليوتيوب ولم يتم إعادة بثها مجدداً على الشاشة.

وقد تزامن ذلك مع قرار نقابة الإعلاميين بوقف بسمة وهبة عن العمل، حيث أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده بياناً كشف فيه ملابسات إيقافها عن العمل لما حدث من تجاوزات في الحلقة التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري.

نقيب الإعلاميين قال في بيانه أن مجلس النقابة اتخذ قراراً بوقف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي حل فيها ماجد المصري ضيفاً.

وأضاف: “خالفت بسمة وهبة أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأي من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين ” 2 – 19 ” من قانون النقابة”.