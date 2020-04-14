نادر أبو الليف يطرح «حبك أقوى من الكورونا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب المصري نادر أبو الليف أغنية جديدة تحمل عنوان” حبك أقوى من الكورونا”، والأغنية من كلمات محمود ماهر، ألحان مودى سعيد، وهى الأغنية الدعائية لمشروع مسرحى بعنوان “مسرح أون لاين أت ناين” عبارة عن عروض مسرحية واسكتشات “أون لاين” تعرض كل يوم خميس من كل أسبوع.

وعلى جانب أخر، يستعد المطرب نادر أبو الليف لتقديم أو بطولة سينمائية له من خلال فيلم جديد يحمل اسم “كيلو كباب”، حيث يعمل على التحضيرات الخاصة بالعمل الذى يكتبه عاطف عبد الدايم، ويتولى اخراجه عبيد زيان.

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كما يشارك نادر أبو الليف فى أحداث مسلسل “ولاد امبابة”، الذى يخوض من خلاله أولى تجاربه فى التمثيل، ويشارك فى العمل فريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

كما يضع أبو الليف اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسى.