مايا دياب تستعد لحفل أون لاين.. والزي الرسمي مفاجأة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة والنجمة اللبنانية مايا دياب، لحفل غنائي أون لاين، يوم الخميس 16 إبريل 2020 علي اليوتيوب و ترافقها فرقة موسيقية خاصة.

ونشرت مايا عبر حساباتها علي السوشيال ميديا، دعوة الحفل مؤكده أن الزي الرسمي هو البيجامة وأن هناك العديد من المفاجآت بالحفل.

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وكانت الفنانة اللبنانية قد أطلقت برنامجها الجديد، والذى يحمل اسم “Side Talks ـ أحاديث جانبية مع مايا دياب”، والذي ابتكرته لمواكبة فترة الحجر الصحيّ التي يقضيها الجمهور في مختلف أنحاء البلاد العربية والعالم بسبب تفشّي وباء كورونا.

مايا عرضت الحلقة الأولى من البرنامج عبر تطبيق إنستجرام عبر خاصيّة النقل المباشر حيث شاركها الجمهور وقائع البثّ، وكذلك استضافتها لأخصائية علم النفس للحديث عن الآثار النفسية التي تركها الحجر الصحي على مختلف العائلات.

والجدير بالذكر أن الحلقة كانت تناقش جلوس العائلة في المنزل لسبب ليس بعادي، وإنما بسبب وباء كورونا الذي ضرب الأرض وشل حركتها بشكل كامل، وأجبر الناس على ملازمة منازلهم وهي الطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا وتقليل نسبة الإصابات إلى أقصى حدّ.