بالفيديو- وسام الأمير يطرح دعاء “يا رب”

Apr 14, 2020 طرح الفنان اللبناني وسام الأمير دعاء بعنوان “يا رب”، يناجي من خلال الله، سائلاً إياه ماذا غيّر الأحوال، ولماذا خيّم الوجع من حولنا، وذلك في ظلّ أزمة إنتشار فيروس كورونا.

الأغنية من ألحانه، كلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع وتسجيل وليد قبلان، ويقول مطلعها:” وليش الوجع خيم حوالينا طل المرض ومن كتر شغل البال عم يمنع نسلم بإيدينا”.







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