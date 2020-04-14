نوال الزغبي نجمة مسلسل غادة عبد الرازق في رمضان

Apr 14, 2020 اتفقت النجمة الذهبية نوال الزغبي مع القيّمين على مسلسل “سلطانة المعزّ” للنجمة المصرية غادة عبدالرازق، حيث ستغني شارة المسلسل المنتظر لهذا العام. وستدخل نوال الاستوديو خلال أيام، ليتم تحضير العمل وإصداره خلال الـ١٠ أيام المقبلة، قبل انطلاق السباق الرمضاني الحالي. هذا التعاون بين نوال وغادة، سيكون الأول لهما، بعد النجاح الساحق الذي حققته نوال قبل سنتين في مصر بشارة (الناس العزاز).







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