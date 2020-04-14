محمد عدوية يكشف تفاصيل كواليس أغنية “أبطال بلدنا” مع جنات

تعاون الفنان محمد عدوية مع الفنانة المغربية جنات في أغنية “أبطال بلدنا” التي طرحوها مواكبةً للظروف المواتية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، والأغنية كانت بدعم من حزب “مستقبل وطن”.

وأكد محمد عدوية في تصريحات صحفية، أن الأغنية حققت نجاح كبير وكان رد فعل الجمهور عليها مميز، وأحدثت صدى قوي معهم، وأعرب عن سعادته البالغة بالتعاون مع جنات في تلك الأغنية المميزة، كما انه سعيد بتقديم تلك الرسالة التي حملتها الأغنية.

وتمنى عدوية انتهاء الازمة في القريب العاجلن ووجه رسالة لجمهوره ينصحهم فيها بالالتزام بقرارات الحكومة المصرية حفاظًا على حالتهم الصحية، واتقاءً للتعرض للإصابة.

أغنية “أبطال بلدنا”من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، إنتاج ياسر حسنين، وأبرز الفيديو كليب مدى اهتمام الشرطة بتطبيق القوانين وخاصةً في حظر التجوال، بالإضافة إلى جهود الأطباء.

كما يتعاون المطرب محمد عدوية مع الموزع إلهامي دهيمة، في أدعية جديدة من المقرر طرحها في شهر رمضان الكريم.

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الأدعية من لحن أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، ودعاء من كلمات السيد علي، والأخر من كلمات رامي أمين.

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