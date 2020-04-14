كريم أبو زيد يطرح "خليك بالبيت" قريباً

أعلن الفنان كريم أبو زيد عن استعداده لطرح أغنية جديدة، ونشر كريم مجموعة من الصور له في الاستديو، وكشف أنه انتهى من تسجيل أغنية "خليك فالبيت"، من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع محمود يحيى".
كان كريم أبو زيد طرح منذ أشهر أغنية بعنوان "فكك من الناس" من كلمات أحمد عرفان ولحنها كريم أبو زيد بنفسه، ومن توزيع الموزع الموسيقي أشرف أبو زيد.
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