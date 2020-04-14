الموت يغيب الممثل العماني سعود الدرمكي عن عمر ناهز 70 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الجمعية العمانية للسينما والمسرح الممثل سعود بن سالم الدرمكي الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما بعد مسيرة فنية حافلة.

ولد الدرمكي، حسب "رويترز" في 1950، ويعد أحد مؤسسي الحركة الفنية في سلطنة عمان، حيث بدأ مسيرته عام 1975 عندما أنشأ مسرحا أهليا ضم مجموعة من الممثلين الشبان آنذاك مثل طالب البلوشي وفخرية خميس وغيرهم.

وكانت نقطة التحول للفرقة المسرحية الأهلية في 1980 عندما انضمت للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام ثم انتقلت في التسعينيات إلى العمل التلفزيوني.

قدم الدرمكي العديد من المسلسلات التليفزيونية منها (يوميات سعيد وسعيدة) و(الشطرنج) و(الجيران) و(عايش زمانه) و(صيف حار) و(بانتظار المطر) و(جمعة في مهب الريح) و(آباء وأبناء) و(الفاغور) و(حارة الأصحاب) و(مكان في القلب).ونال التقدير من عدة دول عربية وكان آخر تكريم له في فبراير شباط من دولة الإمارات بالدورة الثلاثين لمهرجان أيام الشارقة المسرحية.