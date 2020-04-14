منة فضالي بفستان زفاف أبيض في" لما كنا صغيرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت فضالي مرتدية فستان زفاف أبيض، وعلقت على الصورة من مسلسل لما كنا صغيرين. وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي ظن أنها صورة لزفافها. أحدث أعمال منة" بنت القبائل" الذي عُرض مؤخرًا، بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، ومحمد رياض، ومحمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبدالغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

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