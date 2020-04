تعافينا تمامًا.. نجم Game of Thrones يعلن الشفاء من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الممثل النرويجي كريستوفر هيفيو، بطل مسلسل Game of Thrones، جمهوره ومتابيعه على مستوى العالم، صورة له برفقة زوجته، أعلن خلالها عن تعافيه من فيروس كورونا، بعد إصابتهما وقضائهما أسابيع في الحجر الصحي.

وعلق "هيفيو"، على الصورة قائلًا "مرحبًا.. لقد تعافينا تمامًا وبصحة جيدة بعد إصابتي بفيروس كورونا، بعد عدة أسابيع من الحجر الصحي والعزل الذاتي داخل المنزل".

وأضاف النجم النرويجي: "أصبحنا في النهاية آمنين كنا محظوظين لأن لدينا فقط أعراض خفيفة من كوفيد 19، نرسل حبنا إلى جميع الأشخاص الذين أصابهم الفيروس بشدة أكبر، وإلى كل من فقد أحبابه بسبب فيروس كورونا، شكرًا لكم على كل دعمكم، وتذكروا أن تبقى يقظين وأن تحافظوا على بعدكم، وتغسلواأيديكم، والأهم من ذلك كله؛ رعاية بعض في هذا الوقت الغريب".

وكان كرستوفر أعلن عن إصابته بكورونا في مارس الماضي، وأكد إنه وعائلته يعزلون أنفسهم وإنهم ليسوا في مرحلة متأخرة، ووجه عدة نصائح لجمهوره ومحبيه، أبرزها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع الفيروس من الانتشار".

كريستوفر هيفيو، شارك في المسلسل الملحمي Game of Thrones، كما شارك في مسلسل Beck وفيلم The Fate of the Furious.