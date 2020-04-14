بعد الهجوم عليها.. داليا البحيري:" مقولتش حاجة أخجل منها"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرضت الفنانة داليا البحيري، لهجوم بعد تصريحاتها ضد المواطنين الذين خالفوا حظر التجوال، واستخفوا بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وردت البحيري بفيديو نشرته عبر حسابها على صفحتها الخاصة على انستجرام، وقالت " قررت أعمل فيديو حتى لا يتم تحريف كلامي، وأكدت أنها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوما، سوى مرات قليلة".

، وأوضحت أن كلامها المثير للجدل نشرته على حساب شخصي خاص بها، للأصدقاء فقط: "أنا عملت بوست على برايفت أكونت والبوست كان للأصدقاء فقط يعني مش بابليك فا كنت بتكلم بأريحية كأني قاعدة مع أصحابي، لكن في صحفي عندي على الأكونت أخد الكلام ده واستقطع منه جملة تستفز الناس وحطها عنوان".

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تابعت: "أيوا ده الأكونت بتاعي وأنا ما قولتش حاجة أخجل منها أنا كل اللي طلبته في البوست إن يبقا في حظر كامل، لأن امبارح في ناس كتير جدا نزلت تتسوق في المولات والعتبة والموسكي، ده رد فعلي أنا وناس كتير جدا زيي عايزة تقول نفس الكلام، لكن كالعادة أي حد من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع إننا في خط الدفاع الأول في أي حاجة تواجه البلد".

تابعت: "لازم نبقا إيد واحدة، لازم نوعي الناس البسيطة.. بس لما الاقي الأفعال دي من ناس المفروض إنها مثقفة وفاهمة ومش مضطرة إنها تنزل خالص من البيت مش زي ما اتقال إني بهاجم العمالة اليومية ده مش حقيقي.. أنا من أول الناس اللي عملوا حملة مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية وفي مؤسسات كتير دعمتهم".

اختتمت: "ما أظنش في أي حاجة من اللي أنا قولتها دي ممكن تضايق أي حد، وبعذر أي حد دخل وهاجمني وقال كلام مش مظبوط في حقي لأن العنوان اللي اتكتب فعلا مستفز".