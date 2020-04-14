أميتاب باتشان مهدد بالعمى!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - صدم النجم العالمي أميتاب باتشان جمهوره حيث تحدث عن وضعه الصحي من خلال رسالة وجهها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في رسالة باتشان: "العمى في طريقه إليّ"، وأضاف أنه لا يرى الأشكال والأشخاص بطريقة واضحة، لافتاً إلى أنه بدأ يتصالح مع حقيقة تشير إلى أنه قد يصاب بالعمى التام.
وأضاف: "أضع ضمادة دافئة على عيني وأتبع تعليمات الطبيب بوضع قطرات من الدواء في كل عين بانتظام. وقد طمأنني أنني لن أصبح أعمى".
ولفت الممثل الهندي القدير إلى أن السبب هو تعرض عينه للإجهاد بسب قضائه أوقاتاً طويلة أمام شاشة الكومبيوتر.
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