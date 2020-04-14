أميتاب باتشان مهدد بالعمى!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - صدم النجم العالمي أميتاب باتشان جمهوره حيث تحدث عن وضعه الصحي من خلال رسالة وجهها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في رسالة باتشان: "العمى في طريقه إليّ"، وأضاف أنه لا يرى الأشكال والأشخاص بطريقة واضحة، لافتاً إلى أنه بدأ يتصالح مع حقيقة تشير إلى أنه قد يصاب بالعمى التام.

وأضاف: "أضع ضمادة دافئة على عيني وأتبع تعليمات الطبيب بوضع قطرات من الدواء في كل عين بانتظام. وقد طمأنني أنني لن أصبح أعمى".

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ولفت الممثل الهندي القدير إلى أن السبب هو تعرض عينه للإجهاد بسب قضائه أوقاتاً طويلة أمام شاشة الكومبيوتر.

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