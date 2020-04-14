بعد ظهوره مع ابنته.. يوسف شعبان يتصدر محركات البحث

تصدر النجم المصري يوسف شعبان محركات البحث في السعودية ليكون أحد الأسماء الأكثر بحثًا هناك، وذلك بعد ظهوره مع ابنته زينب من زوجته الكويتية إيمان الشريعان ضيوف على برنامج " ليالي الكويت ".

بدأ شعبان حديثه بأنه تردد كثيرًا قبل الموافقة على الظهور في البرنامج معللًا ذلك بأن شعوب

العالم منشغلة بأمور أخرى وهى تفشي فيروس كورونا ومتابعة أخباره، لكنه بعد فترة من التفكير قرر العدول عن قراره لأن الجمهور بحاجة إلي مشاهدة أمور أخرى غير أخبار الفيروس.

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أوضح يوسف شعبان أنه مقيم حاليًا في الكويت نظرًا

للظروف التي تمر بها البلاد وكشف عن زواجه من إيمان الشريعان وهي امرأة كويتية منذ 30 عام ولديه زينب التي تدرس إعلام في الكويت ومراد الذي يدرس في أمريكا وأعرب يوسف شعبان عن حبه لدولة الكويت.

كما كشف يوسف شعبان عن روتينه في وقت الحظر المنزلي وهو تمضية وقته بالقراءة كذلك أوضح أن وزنه زاد بشكل كبير نظرًا لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.