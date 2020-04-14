فيديو..البرومو الدعائي لمسلسل "البرنس" لمحمد رمضان"

طرح الفنان محمد رمضان البرمو الدعائي لمسلسله الرمضاني الجديد "البرنس"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

بلغت مشاهدات البرومو أكثر من ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

من طرحه على "يوتيوب"، والتي حمل كثير من مشاهد الحركة والإثارة والتشويق ،ويشهد المسلسل الكثير من الإثارة بعد مقتل زوجة محمد رمضان في الأحداث واتهامه بقتلها، حيث يدخل السجن، وهنا تكون نقطة التحول في شخصيته التي تنطلق منها الأحداث.

بطولة روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، ومن تأليف وإخراج:محمد سامي.