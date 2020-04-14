ينتظر الفنان الشاب كريم قاسم عرض مسلسله الجديد " لما كنا صغيرين " والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل. ونشر قاسم صور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من كواليس المسلسل والتى تجمعه مع كل من خالد النبوي، نبيل عيسى، محمود حجازي، المنتج أحمد عبد العاطي، مدير الإنتاج أيمن شوقي. المنتج أحمد عبد العاطي، مدير الإنتاج أيمن شوقي. كما علق قاسم على الصور قائلًا " كواليس مسلسل لما كنا صغيرين اتفرجوا عليه في رمضان 2020 على قناة الحياة ودي أم سي " Advertisements يشار أن كريم قاسم مازال في اسبوع تصويره السابع، ويقوم بدور " وائل " أحد الأصدقاء والذي يتميز بخفة الظل وكتم أسرار اصدقائه. الجدير بالذكر إن المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة يرتكبها الأصدقاء في الماضي وتتوالى الكوارث عليهم بسببها. المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، كريم قاسم، محمود حجاوي، نسرين أمين، نبيل عيسي وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كريم قاسم من كواليس لما كنا صغيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.