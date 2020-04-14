"من هنا" حكاية بنات أحداث الحلقة 22 من مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 22 كاملة

الجزء الرابع من المسلسل يعتبر إحدى أعمال ورشة كتابة شركة “كلوك وورك تيمبتيشن” للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من المؤلفة نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز، وذلك تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي.

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع 4 من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون المشترك مع شركة “تي فيجن”

للمنتج طارق الجنايني حيث تم التعاقد على تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.

جدير بالذكر أنه تدور القصة فيه حول 4 فتيات وتطور حالتهن العاطفية والرومانسية، وهن بطلات العمل الفنانة ميرنا نورالدين، وهاجر أحمد، وهند عبدالحليم، وأسماء

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جلال، ويلقى الضوء حول علاقتهن العاطفية والأزمات اللاتي تمرن بها وكيف يتخطينها، وكذلك علاقتهن بعائلاتهن وحياتهن الشخصية والعملية، ويرصد العمل عددًا من قصص الحب فى حياة الفتيات وطرق تعاملهن مع الرجال.

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لمتابعة ومشاهدة الحلقة 22 من حكايات بنات الجزء الرابع ( اضغط هــنـــــا ).

لمتابعة ومشاهدة الحلقة 22 من حكايات بنات الجزء الرابع ( اضغط هــنـــــا )

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