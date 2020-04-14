أصالة عن اغنية"مش قد الهوى" لشيرين: بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه

شاركت المطربة أصالة مقطع فيديو لأغنية "مش قد الهوى" للمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. وعلقت أصالة على الفيديو قائلة : "بصوتها بترسم القصّه بمنتهى الإحساس رائعه بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه الله ياشيري الحبيبه وألّف مبروك للوطن الّذي لاملجأ منّه إلّا إليه روتانا". "بصوتها بترسم القصّه بمنتهى الإحساس رائعه بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه الله ياشيري الحبيبه وألّف مبروك للوطن الّذي لاملجأ منّه إلّا إليه روتانا". يشار إللى أن أغنية "مش قد الهوى" ضمن ألبوم المطربة شيرين عبد الوهاب الجديد، كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

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