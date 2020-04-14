عبد الله الكثيري يبدأ تصوير سلسلة أفلام وثائقية حول العالم

يعد الرحالة عبد الله الكثيرى من اشهر المدونين السياحيين و صاحب اكبر المدونات السياحية فى الوطن العربي، وقام بزيارة اكثر من 110 بلد حول العالم،رغم نشأته وحياتة بالمملكة العربية السعودية.

ونظرا لخبرته الكبيرة و مرجعيته يستعد عبد الله

الكثيرى لتصوير مجموعه من الحلقات والأفلام الوثائقية ،ومن المقرر أن تحمل أسم"حول العالم" وتضم اكثرمن 100 حلقه لاكثر من 100 بلد ستكون مرجع شامل للوطن العربى كاملا .

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ويعد "عبد الله"مرجع للكثير من الاشخاص فى مختلف أنحاء الوطن العربى،ويستعينوا بمعلوماته فى اى استفسارات تخص مجالات السياحة والبلدان.

بالأضافة لكونه ناشط و مدون على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

هذا ويتوقع الخبراء نجاح هذه السلسلة الوثائقية نجاحا ساحقا نظرا لكونها سلسلة فنية شامله ممزوجه بالمزيد من الطابع السياحى الممتع وتجارب حية ووقاعية.