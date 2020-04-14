يوسف شعبان يفجّر مفاجأة: "عبد الحليم حافظ طلب استبعادي من "معبودة الجماهير"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​يوسف شعبان​ عن غيرة الفنان المصري الراحل ​عبد الحليم حافظ​ منه، مشيرا الى انه اصرّ في فترة معينة على استبعاده من الفيلم السينمائي المصري "​معبودة الجماهير​".

واضاف يوسف شعبان ان حافظ طلب من حلمي رفلة مخرج "معبود الجماهير" استبعاده من التمثيل أمامه رغم إصرار الفنانة المصرية الراحلة شادية عليه.

وكشف شعبان ان الراحل عبد الحليم حافظ كان قد اعتذر منه قبل سفره حينها في رحلة علاج.

واتى حديث يوسف شعبان في برنامج "ليالي الكويت" على تلفزيون الكويت الرسمي.

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