عمر كمال يوجه تحية الى الجيش الأبيض بفيديو كليب

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري ​عمر كمال​ الى تصوير أغنية جديدة فيديو كليب تحت عنوان "تحية للجيش الأبيض"، تقديراً لمجهود الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

أغنية "تحية للجيش الأبيض" من كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر اسماعيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، واختار التعامل مع المخرج اللبناني ​فادي حداد​ لتصويرها فيديو كليب.

الجدير ذكره أن عمر كمال لا يزال يحصد نجاح أغنيته مع الفنان المصري حسن شاكوش "بنت الجيران" و"عود البطل" في مصر والشرق الأوسط رغم قرار منع أغنيات المهرجانات في مصر.

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