قبل جنيفر لورانس .. فنانات سُرّبت صورهن وهن عاريات ايضاً منهن عربيات

ميرنا وليد - بيروت - كثيرا ما يتعرّض المشاهير لمواقف محرجة ومنها تسريب صور عارية لهم، وخصوصا للفنانات، ومن بينهن:

بعد تسريب صور عارية لها عام 2014، قالت الممثلة ​جنيفر لورانس​ ان هذا الأمر هو صدمة غير متوقعة لها، ما سبب لها كآبة كبيرة.

كذلك تعرضت الفنانة ​رحمة حسن​ لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، بعد نشر صور لها عارية تمامًا، عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صور من جلسة تصوير قديمة.

تمكّن أحد قراصنة الأجهزة الخلوية من اختراق الهاتف المحمول الخاص بـ ​جيسيكا ألبا​، حيث انه سرب لها عدّة صور عارية.

كما ان الفنانة ​فانيسا هادغنز​ تعرضت لموقف تسريب صور عارية لها على الإنترنت، أكثر من مرة.