داليا البحيري ترد على الإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - تلقّت الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ لهجوم كبير بعد انتقادها المواطنين الذين لم يلتزمُ بحظر التجوال.

واشارت البحيري الى انها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوم، كاشفة ان منشورها كان حينها على حساب خاص للأصدقاء فقط.

وكتبت داليا: "أنا عملت بوست على برايفت أكونت والبوست كان للأصدقاء فقط يعني مش بابليك فا كنت بتكلم بأريحية كأني قاعدة مع أصحابي، لكن في صحفي عندي على الأكونت أخد الكلام ده واستقطع منه جملة تستفز الناس وحطها عنوان".

وتابعت: "أيوا ده الأكونت بتاعي وأنا ما قولتش حاجة أخجل منها أنا كل اللي طلبته في البوست إن يبقا في حظر كامل، لأن امبارح في ناس كتير جدا نزلت تتسوق في المولات والعتبة والموسكي، ده رد فعلي أنا وناس كتير جدا زيي عايزة تقول نفس الكلام، لكن كالعادة أي حد من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع إننا في خط الدفاع الأول في أي حاجة تواجه البلد".

أضافت داليا: "لازم نبقا إيد واحدة، لازم نوعي الناس البسيطة.. بس لما الاقي الأفعال دي من ناس المفروض إنها مثقفة وفاهمة ومش مضطرة إنها تنزل خالص من البيت مش زي ما اتقال إني بهاجم العمالة اليومية ده مش حقيقي.. أنا من أول الناس اللي عملوا حملة مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية وفي مؤسسات كتير دعمتهم".

وختمت بالقول: "ما أظنش في أي حاجة من اللي أنا قولتها دي ممكن تضايق أي حد، وبعذر أي حد دخل وهاجمني وقال كلام مش مظبوط في حقي لأن العنوان اللي اتكتب فعلا مستفز".