تراند اليوم : الفنانة السعودية مروة محمد تثير جدلا واسعا بسبب كورونا

كتب : شيرين عصملي

أثارت الفنانة السعودية مروة محمد، جدلا واسعا؛ بعد دعوتها دول العالم لاتخاذ إجراء ضد الصين؛ كونها البلد المنشئ لفيروس كورونا المستجد، معللة الأمر بأنهم يأكلون الحيوانات والحشرات الحية والقاذورات بطريقة وحشية.

وأكدت مروة محمد أن الصين هي السبب الرئيسي في خسارة دول العالم للمليارات، وقالت في تغريدة لها: “ودي أفهم شي بس كورونا فيروس منشأه الصين وقذارة ما يأكلون وطريقتهم الوحشية في أكل الحيوانات الحية والحشرات والقوارض والأفاعي”.

وتابعت: “هم سبب الأزمة العالمية اللي عايشها العالم كله، طيب ليش العالم ساكت رغم معاناتهم وخسائرهم الي تقدر بالمليارات، ليش ما اتخذوا أي إجراء ضد الصين؟”، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة مروة محمد، منقسمين بين مؤيد ومعارض لها، حيث طالبها البعض بعدم النظر للأمور بسطحية، كون الصين من أعظم اقتصاديات العالم وتربطها علاقات بدول عديدة ومن الصعب خسارتها.

وقال آخر: “ترامب يسميه الفيروس الصيني ويحملهم المسؤولية، بس فيه اتفاقية بين بلده والصين وقعوها قبل فترة بعد مشاكل كثيرة، أوروبا ما شفت منهم أي شيء ضد الصين اللي جالسة تحاول مساعدة بعض بلدانهم”، بالمقابل، وافقها آخرون الرأي، من بينهم مغردة قالت: “كلامك لسه اليوم كنت أقوله، ليت نقاطعهم هما واقتصادهم وكل العالم يمنعون السفر للصين مو أوادم والله.. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى”.