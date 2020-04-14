تراند اليوم : داليا البحيري تفسر تغريدة ” الحيوانات والشبشب والحظر والعمالة اليومية والشحاتة”

أوضحت الفنانة داليا البحيري اليوم فى تصريحات صحفية أن هناك بعض التفسيرات الخاطئة للمنشور الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع “فيس بوك” والذى تهاجم فيه المواطنين غير الملتزمين بقرارات الدولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وينزلون للفسحة والتنزه في الوقت الذى التزمت دالياً بالتواجد في منزلها لمدة تزيد عن شهر للوقاية من انتشار الفيروس.

كانت البحيري قد كتبت منتقدة بعنف خروج المواطنين والتزاحم الموجود ببعض الأماكنودوّنت “داليا” عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفسبوك قائلة: “مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه”.

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وتابعت: “حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية”.

ووصلت داليا هجومها قائلة: “لحد دلوقتي ماشين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول، بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس”.

وتابعت داليا:”لازم يكون في إجراءات رادعة والناس تبقى عندها دم، وأنا هنا مش بتكلم على الناس اللي نازلة ورا أكل عيشها، أنا بقول اللى بيتفسحوا وكمان مش ملتزمين بأي إجراءات وقائيه لا حد لابس كمامة ومتجمعين قريبين من بعض، وعلى فكرة اللى بيحصل ده يضر العمالة اليومية أكثر واللى انا شاركت فى الدعم لهم من شهر، وفى هذه مفروض على الشركات أن توفر للعمالة الخاصة بها أماكن تعيش فيها”.

ردود فعل غاضبة على داليا البحيري على الفيسبوك نرصد لكم بعضها فيما يلي :

“إنتي محبوسه برضه، الكمبوند اللي ساكنة فيه مش بتنزلي تجري حواليه وتتريضي مشي وجري وترجعي تقعدي في الحديقة بتاعت ڤلتك، مالكيش دعوة بالغلابة العمال اللي مش لاقيين قوت يومهم سيبيهم في حالهم هما مش عارفين يدفعوا الإيجار ولا أكل ولادهم”.

“على فكرة عيب جدا، أنتي بتقولي كدة علشان معاكي فلوس تكفيكي انتي وبنتك لو قعدتي سنين في البيت؛ غيرك مش لاقي يأكل عياله والناس البيشحلهم الفلوس هما البيتفرجو عليكي وبيعملو ليكي أنتي وأمثالك سعر.. كنت بحبك يا خسارة”.