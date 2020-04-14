تراند اليوم : أول تعليق من يوسف الشريف بعد تصدره تريند تويتر

كتب الفنان يوسف الشريف تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقال يوسف الشريف قائلا: “الحمدلله حُبًّا..الحمدلله شكرًا..الحمدلله رجاءً و طاعةً..الحمدلله دائمًا و ابدًا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”.

وذلك بعد تصدره ترند موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد ساعات قليلة من طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسله الجديد النهاية

ودشن عدد كبير من فنانين ورواد تويتر #يوسف_الشريف #النهاية ، وانهالت التغريدات ضمن الهاشتاج وكان أبرزها: “نمبر ون الحقيقى وصل #يوسف_الشريف”، “لا ده شابوه يوسف الشريف بقي”.