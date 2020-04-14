تراند اليوم : شابوه يوسف الشريف .. برومو مسلسل النهاية يتصدر التريند بعد ساعات من طرحه

حقق برومو مسلسل “النهاية” الذى يقوم ببطولته يوسف الشريف 600 ألف مشاهدة عبر “يوتيوب”، وذلك في أقل من 24 ساعة.

وخطف البرومو الأنظار إليه منذ عرضه على “يوتيوب”، ولقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية تجاه صناع العمل، خاصة أنه يقدم فكرة مختلفة فضلا عن التقنية المبهرة التى شبهها البعض بأعمال الخيال العلمى التي تعرض في هوليوود.