تراند اليوم : بالفيديو .. سما المصري تصلي وتثير الجدل

فنون - 14/04/2020 09:16

الخليج 365 – نشرت الفنانة الاستعراضية المثيرة للجدل سما المصري مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية من خلال موقع انستجرام ، وهي تصلي بملابس مستورة .

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وعلقت سما المصري على الفيديو الذي نشرته أنها خصصت هذا اللايف من برنامجها اللوبس لايف الذي تبثه يوميا على قناتها عبر اليوتيوب :" بنستعد لرمضان بالصلاة والصيام …من غير تريقه “.

وطالبت سما المصري متابعيها بأن لا يستغربوا من لبسها لأنها ممكن أن ترتدي المكشوف غدا ، اذ أنها قالت ذلك منعا من موجات السخرية واثارة الجدل التي ستحدث لها، واختتمت التعليق :"ربنا يهدينا جميعا…رمضان كريم”.

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وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ لقيت هجوما كبيرا فمنهم من قال أنها اتخذت الدين للاستعراض وأنها غير مخولة بأن يصدر منها أي نصيحة دينية وأنه من باب الأولى أن تبدأ بنفسها.

ويجدر بالذكر أن سما المصري قد بدأت بذللك عندما ارتدت الحجاب في فيديو سابق تنشد اناشيد دينية في ليلة النصف من شعبان، لكنها ظهرت بلباس مكشوف وفاضح في اليوم الذي يليه .