

تسبب بوستر نشره المطرب اللبناني وائل جسار لأوبريت "انت أقوى" في حالة من الجدل، فقد تضمن البوستر صورته مع النجوم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد منير وكارول سماحة وسميرة سعيد، واختفت صورة صابر الرباعي فجأة، ما دفع بالبعض الى التكهن بأن صابر انسحب وحل عمرو بديلا له وسط صمت النجمين. وبعد التحري، تبين ان الأغنية يتم تصويرها وتسجيل أصوات المشاركين فيها بطريقة منفردة التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وانتهت كارول سماحة بالفعل من تصوير وتسجيل المقاطع الخاصة بها، ومن المقرر أن يتواجد محمد منير وتامر حسني اليوم داخل الاستديو للتسجيل والتصوير، على أن يقوم النجم التونسي صابر الرباعي بتسجيل الأغنية في تونس، كما تقوم سميرة سعيد بتسجيل الأغنية في الاستديو الخاص داخل منزلها. Advertisements وأثير الجدل بعدما تداول وائل جسار بوسترا غير رسميا للأوبريت يضم صورة عمرو دياب على سبيل الخطأ، وتبين أن العمل لم يعرض عليه من الأساس ولم يعتذر من صناعه بسبب مشاركة تامر حسني كما روج البعض كما ان الرباعي لم ينسحب من العمل. كارول سماحة صابر الرباعي

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كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يثير بلبلة حول اسمي عمرو دياب وصابر الرباعي... هذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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