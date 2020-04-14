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يبتدع نجوم الفن طرقا للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مميزة، خلال فترة الحجر المنزلي حيث لا أعمال فنية جديدة يقدمونها لجمهورهم خصوصا عبر تطبيقي تيك توك وانستغرام.
فبعد نادين نجيم، نجحت الفنانة الأردنية دانا حمدان بتقليد الممثلة السورية سامية الجزائري بدور ام محمود في مسلسل جميل وهناء. ونشرت مقطع فيديو يظهرها وقد تحكمت بملامح وجهها لتجيد تقليدها، حيث حظيت بقبول المتابعين.
هذا وكانت دانا قلدت أيضاً الممثلة المصرية الراحلة هند رستم في أحد أدورها، وكذلك شويكار، وسعاد حسني وغيرهن.
يذكر ان نادين نجيم حظيت بقبول واشادة من متابعيها بعد تقليدها للجزائري قبل ايام.
فمن نجحت اكثر بتقليد ساميا الجزائري نادين ام دانا؟
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: بعد نادين نجيم دانا حمدان تقلد سامية الجزائري من نجحت اكثر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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