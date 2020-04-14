فيديو: زينة: أشعر بالرعب وقاطعت امي بسبب الكورونا

رفضت الفنانة المصرسة زينة، الهجوم الذي يشنه البعض على صناع دراما رمضان 2020 مؤكدة أن العاملين في الدراما يقدمون مادة ترفيهية للتسلية عن الجمهور في فترة الحجر الصحي.

تصريحات زينة جاءت ضمن اتصال مع برنامج "القاهرة الآن" من كواليس تصوير مسلسلها "جمع سالم" وأكدت أنها ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتقوم بعزل نفسها فور عودتها إلى منزلها خوفا على طفليها، كما امتنعت عن زيارة والدتها.

وتابعت قائلة: تم تخصيص غرفة "كورونا" داخل المنزل ادخلها فور عودتي لتغيير ملابسي وتعقيم نفسي وارتداء القناع الواقي قبل استقبال أطفالي، وهناك حرص على عدم نقل العدوى لأي شخص، وبالنهاية الأمر كله متروك على الله.

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ورفضت زينة الدعوات المطالبة بوقف تصوير مسلسلات رمضان 2020، مؤكدة أن هذه الأعمال ستقوم بتسلية المواطنين في فترة الحجر الصحي، كما اشارت إلى أن أغلب المسلسلات تم البدء في تصويرها قبل انتشار فيروس كورونا وقبل التوعية بخطورته.

وتابعت قائلة: بعد ما قمنا بتصوير ثلث مشاهد المسلسل من الصعب التوقف عن التصوير وتأجيل العمل لأن ده خراب حقيقي لبيت المنتج وقطع لأرزاق عدد كبير من العمال والفنيين في موقع التصوير وأغلبهم من "الغلابة" ويعملون باليومية.

كما اعترفت زينة بمقاطعتها التامة لزيارة والدتها بسبب خوفها من نقل عدوى فيروس كورونا إليها علما أنها مريضة بالقلب والسكر.

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