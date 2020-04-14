تفاصيل" هكذا سيحتفل بوراك أوزجفيت وفهرية أفجان بعيد ميلاد ابنهما الأول

حلت الذكرى الاولى لولادة كاران ابن النجمين بوراك اوزجيفيت وفهرية افجان ليست كما كان.



وقد نشرت فهرية صورة لابنها وعايدته بكلمات رقيقة.

ويبدو أن فهرية وبوراك، اللذين كانا يحلمان بأن يكون عيد الميلاد الأول لابنهما كاران وسط أجواء عائلية، قررا أن يبقيا على هذا الحلم مع إضفاء تعديلات على الاحتفال، إذ أفادت وسائل إعلامية تركية بأن فهرية وبوراك سيقيمان حفلا عائليا ولكن عبر الإنترنت.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “بوستا” المحلية، فإن فهرية وبوراك سيقومان بقطع كعكة الميلاد مع ابنهما كاران، في حين سيتشاركون هذه اللحظات عن طريق البث المباشر مع أقاربهم، إذ ستنضم كل من عائلة فهرية المتواجدة في ألمانيا وعائلة بوراك المتواجدة في إسطنبول إلى حفل كاران عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أصدقائهم المقربين.

وأضافت الصحيفة بأن النجمة التركية هي من ستقوم بصناعة كعكة عيد الميلاد الخاصة بحفل ميلاد كاران، في ظل حرصها على أن يكون عيد ميلاد ابنها وهو يتم عامه الأول مميزا جدا.

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