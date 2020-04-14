فيديو: صالح الجسمي يكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

تحدث الإعلامي صالح الجسمي حول الضجة الكبيرة التي حدثت حول الفنانة ميساء مغربي وحقيقة تورطها في قضية حيازة وتعاطي المخدرات داخل شقة في دبي برفقة مشاهير في الخليج وهما دايلر وشوق محمد.

وقال الجسمي في فيديو نشره على سناب شات: "تصدر اليوم هاشتاج عن مشاهير الحشيش، وإعلامي آخر اسمه الحمراني بيقول إنه تم القبض علي مشاهير متورطين في قضايا حشيش هنا في دبي، متهمًا فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين".

وتابع: "أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وأجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كثير مضايقة".



وأضاف الإعلامي الإماراتي: "الفنانة ميساء مغربي بقالها 18 سنة بالإمارات وعاشقة لها ومن أكثر الفنانات احترامًا، وأنا أقول عيب للذباب الإلكتروني أن يتم زج اسم فنانة محترمة في مثل هكذا هاشتاغات".

ومنذ موقفه من القضية عبر تغريدات رد فيها على الصحافي الذي قام بترويج الشائعة جاء فيها " ‏أبدأ سلسلة التغريدات هذه رداً على من تلفظ علي بالقول الجارح والسب في معظم مواقع التواصل الإجتماعي دون مبرر ودون أن يفهم مغزى كلامي رغم أنه واضحاً ووصفتهم بالحمير، ولم أذكر قط أن ‎#الحمراني ذكر الفنانة ‎#ميساء_مغربي في أخباره وإنفراداته الصحفية التي يزعم . ".

وتابع " ‏تحدثت عن الهاشتاقين يومها وأوضحت بأنني لست بمعني عن نشر أخبار ليست معلنة من الجهة الأمنية وأن حسابي متخصص بإنتقاد من يقوم بنفسه بنشر فضائحه على حساباته أو الأعمال الفنية الهابطة كثقافة الأحضان التي وردتنا مؤخرا عبر مسلسلات موجهة وقد يكون عمل منها موجود في ‎#رمضان القادم.".



واكمل " ‏وهنا تحدثت بشكل منفرد عن ‎#هاشتاق الفنانة ميساء والذي أقحم من قبل ‎#الذباب_الالكتروني أو شخص معين دفع مبلغاً لنشر هذا الهاشتاق تزامناً مع هاشتاق ‎#مشاهير_الحشيش ولم أذكر بأن ‎#الحمراني ذكر ذلك.".

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وتابع " ‏وهنا آخر الفيديو أوضحت للمتابعين الأفاضل بأن نشر الفضائح هو من سياسة الصحف الصفراء التي لا نتمنى أن تكون متواجدة بيننا في مجتماعتنا النظيفة المحافظة كما أوضحت أنه لا يمكن لقاصر أن تحمل إقامة في بلدي ‎#الامارات الا بشروط معينة، وهو ما لا أقبله على بلدي الحبيب ."



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