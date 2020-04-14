فيديو: أول ظهور لابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية

استضاف برنامج "ليالي الكويت" على قناة دولة الكويت الفضائية، الممثل المصري يوسف شعبان، ومعه ابنته زينب، من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، في أول ظهور إعلامي لها.



وقد ظهرت زينب وهي تتحدث باللهجة الكويتية بشكل جيد، نظرًا لأنها تعيش في الكويت منذ فترة.

وكان يوسف شعبان قد تزوج 4 مرات، الأولى أثناء تصويره مسلسل "الحب الكبير" سنة 1963، من الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات حدث خلالها الطلاق ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي.

قرر "شعبان" بعدها الزواج من "نادية إسماعيل شيرين" ابنه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء، ثم تزوج من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وحاليًا متزوج من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد.

يذكر أن شعبان عاد عن قراره اعتزال التمثيل نهائيا والذي أعلنه منذ فترة بعد توقف تصوبر مسلسل "سيف الله"، الذي يشارك فيه مؤخراً.



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