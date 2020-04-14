كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 05:54 مساءً - نشر أحد متابعي ومحبي الفنان المصري ” خالد النبوي ” منشورا عبر من خلاله عن رغبته وأمنيته في اللقاء به والتقاط صورا تذكارية معه .
إذ كتب له على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي : ” اتمنى أشوفك وأتصور معاك .. اتمنى تحقق لي أمنيتي ” .
وتابع : ” طومان باي خالد النبوي أنت مبدع مشهد عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى .. أنا حسيت إني عايش معاك أيام المماليك و بقاوم العثمانيين معاك .. حقيقي مصر غالية بأهلها .. ممالك النار خالد النبوى ” .
ليرد عليه الفنان خالد النبوي على حسابه الخاص معلنا قبوله لتلك الدعوة قائلا : ” يسعدني أتصور معاك .. أرسل تليفونك وهتواصل معاك يا مصطفى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر متابع يطلب مقابلة ” خالد النبوي ” والتصوير معه .. شاهد كيف رد الأخير عليه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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