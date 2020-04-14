بتغريدة .. المخرج المصري ” عمرو سلامة ” ينتقد دار الإفتاء المصرية ثم يقوم بحذفها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 05:54 مساءً - نشر المخرج المصري ” عمرو سلامة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة له هاجم من خلالها دار الإفتاء المصرية .

وذلك تعقيبا على الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء حول وجوب وفرضية صيام شهر رمضان لغير المصاب بفيروس كورونا المستجد .. بالإضافة إلى أن الصوم يقوي المناعة .

فكتب عمرو سلامة في تغريدته قائلا : ” أنا مش هفتي في الدين ومش هفتي في الطب لكن مفيش أي مصدر طبي محترم في العالم بيقول إن عدم شرب المياه لأكثر من 15 ساعة بيزود المناعة أو حتى مش بيؤذيها زي ما دار الإفتاء فتت ” .

ولكن سرعان ما تراجع وحذف التغريدة بعد دقائق معدودة من نشرها الذي أثار الجدل بين المتابعين .