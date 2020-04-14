حقيقة وفاة الشاب خالد بسبب فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 05:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل أخبارا تفيد بوفاة الفنان الجزائري ” الشاب خالد ” في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس . وذلك بعد تدهور حالته الصحية من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد . الأمر الذي دفع مصادر مقربة من الشاب خالد إلى الخروج للرد على تلك الأنباء والذين نفوا خبر وفاته . مؤكدين على أنها مجرد شائعات مغرضة وأن الفنان الجزائري يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أية مشاكل صحية وغير مصاب بفيروس كورونا .

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