صور نجوم رجال ظهروا بملابس نسائية جداً: الإطلالة الأخيرة صادمة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 05:54 مساءً - عادة ما يختار النجوم والمشاهير حول العالم أفضل وافخم الإطلالات لأرتدائها ليظهروا بمظهر جذاب في مختلف المناسبات، لكن بعض تلك الإطلالات جاءت غير تقليديه أو مألوفه، حيث أن هناك بعض المشاهير والنجوم الرجال قرروا إعتماد “أطلالات نسائية” جدا وأنواع أقمشة ناعمة ومرصعه ، لافتين بهذا الأنظار أثناء تواجدهم في المناسبات العالمية والمهرجانات السينمائية والموسيقية .

وفي هذا الألبوم سوف نستعرض بعض الإطلالات النسائية التى أثارت الجدل حول هؤلاء النجوم الرجال

من أبرز تلك الأطلالات النسائية الرجالية أطلالة الممثل الأمريكي “بيلي بورتر” التي ظهر بها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019.

صورة أخري لـ “بيلي بورتر” في أحد المهرجانات العالميه

وايضا المغنى الشهير “ديفيد باوي” الذي ظهر في صورة من ضمن جلسة تصوير مرتديًا فستان نسائي أزرق فاتح كدعوه منه لحسن معاملة النساء والمحافظة علي حقوقها مثل الرجال.

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والممثل الأسترالي “كينان لونسيدل” الذي ظهر في أحد المهرجانات العالمية مرتديا تنورة نسائية ملونة يتدلي منها أوراق الكوتشينة ، لافتًا بذلك الأنظار

وأخيرًا وليس آخرًا الممثل الأمريكى ومصفف الشعر ورجل الأعمال “جوناثان فان نيس” الذي أثار الجدل و الإنتقادات بإطلالته فى حفل توزيع جوائز الإيمى.