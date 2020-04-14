فنانة عربية تدعو دول العالم لإتخاذ إجراء ضد الصين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 05:53 مساءً - نشرت الفنانة السعودية ” مروة محمد ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها طالبت فيها دول العالم بإتخاذ إجراء ضد الصين .

وذلك لكونها البلد المنشئ لفيروس كورونا المستجد على حد قولها بسبب ما يقومون به من تناول الحيوانات والحشرات الحية والقاذورات بطريقة وحشية .

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضا لما تكبده العالم من خسائر بالمليارات بسبب الفيروس .

Advertisements

فكتبت مروة محمد في تغريدتها قائلة : ” ودي افهم شي بس كورونا فيروس منشأه الصين وقذارة ما يأكلون وطريقتهم الوحشية في أكل الحيوانات الحية والحشرات والقوارض والأفاعي وهم سبب الأزمة العالمية اللي عايشها العالم كله ” .

وتابعت : “طيب ليش العالم ساكت رغم معاناتهم وخسائرهم اللي تقدر بالمليارات ليش ما اتخذوا أي إجراء ضد الصين ” .