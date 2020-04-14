- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 05:53 مساءً - نشرت الفنانة السعودية ” مروة محمد ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها طالبت فيها دول العالم بإتخاذ إجراء ضد الصين .
وذلك لكونها البلد المنشئ لفيروس كورونا المستجد على حد قولها بسبب ما يقومون به من تناول الحيوانات والحشرات الحية والقاذورات بطريقة وحشية .
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضا لما تكبده العالم من خسائر بالمليارات بسبب الفيروس .
فكتبت مروة محمد في تغريدتها قائلة : ” ودي افهم شي بس كورونا فيروس منشأه الصين وقذارة ما يأكلون وطريقتهم الوحشية في أكل الحيوانات الحية والحشرات والقوارض والأفاعي وهم سبب الأزمة العالمية اللي عايشها العالم كله ” .
وتابعت : “طيب ليش العالم ساكت رغم معاناتهم وخسائرهم اللي تقدر بالمليارات ليش ما اتخذوا أي إجراء ضد الصين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة عربية تدعو دول العالم لإتخاذ إجراء ضد الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.