فن ومشاهير

فنانة عربية تدعو دول العالم لإتخاذ إجراء ضد الصين

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 05:53 مساءً - نشرت الفنانة ” مروة محمد ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها طالبت فيها دول العالم بإتخاذ إجراء ضد الصين .

وذلك لكونها البلد المنشئ لفيروس المستجد على حد قولها بسبب ما يقومون به من تناول الحيوانات والحشرات الحية والقاذورات بطريقة وحشية .

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضا لما تكبده العالم من خسائر بالمليارات بسبب الفيروس .

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فكتبت مروة محمد في تغريدتها قائلة : ” ودي افهم شي بس كورونا فيروس منشأه الصين وقذارة ما يأكلون وطريقتهم الوحشية في أكل الحيوانات الحية والحشرات والقوارض والأفاعي وهم سبب الأزمة العالمية اللي عايشها العالم كله ” .

وتابعت : “طيب ليش العالم ساكت رغم معاناتهم وخسائرهم اللي تقدر بالمليارات ليش ما اتخذوا أي إجراء ضد الصين ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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