أحمد السعدني يهاجم الفنانين: «ازاي تقولوا للناس متنزلوش وانتوا بتنزلوا تصوروا مسلسلات»؟!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان المصري أحمد السعدني، هجومًا حادًا على نجوم الفن وذلك بسبب استكمال تصوير مسلسلات رمضان رغم التحذيرات من انتشار فيروس كورونا.

أحمد السعدني، قال في تغريدتة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “والله ما بلقح ولا اقصد حد بس إزاي في ناس بعد ما عملت ڤيديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا و بيشتغلوا و بيسلموا ويحضنوا و يا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور و ڤيديوهات”.

وأضاف: “و هما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس والغريبة إن في ناس متضايقة من الغلابة اللي بينزلوا على أكل عيشهم للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقه ماديه و لا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده حتقولي و أنت مالك حقولك الناس أما بتشتم بتجمع فحضرتك أنا بيتسبلي بسببك شكرًا!”.

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أحمد السعدني عرض له مؤخرا مسلسل «شبر مية»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وحاز على إعجاب الجمهور.

مسلسل “شبر ميه” بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوي، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏

ويواصل عدد من النجوم تصوير أعمالهم الفنية وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية في مواقع التصوير، وأثار الفنان محمد رمضان، العديد من الانتقادات بسبب احتفاله بانتهاء تصوير مسلسل “البرنس”، وسط عدد كبير دون مراعاة لأي من التحذيرات.