مروة محمد مندهشة لعدم محاسبة الصين.. وترد على تفاعل الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة السعودية مروة محمد، اندهاشها من صمت العديد من بلدان العالم المتضررة من انتشار وباء كورونا على الصين التي وصفتها بأنها منشأ الفيروس المميت بسبب أكلهم للحيوانات، وأيضًا تسببها في خسارة دول العالم المليارات.

وقالت مروة محمد في تغريدتها: "ودي أفهم شي بس كورونا فيروس منشأه الصين وقذارة ما يأكلون وطريقتهم الوحشية في أكل الحيوانات الحية والحشرات والقوارض والأفاعي".

وأضافت الفنانة السعودية: "وهم سبب الأزمة العالمية اللي عايشها العالم كله طيب ليش العالم ساكت رغم معاناتهم وخسائرهم الي تقدر بالمليارات ليش مااتخذوا أي إجراء ضد الصين؟ #فيروس_كورونا".

وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض لها؛ فبعضهم رأى أنها تنظر للأمر بطريقة سطحية واستنكر طلبها هذا في الوقت الحالي رغم أن الصينيين مرت قرون عليهم وهم يأكلون هذا الطعام، وأن الصين تعد دولة عظمى في الاقتصاد والتصنيع في العالم.

وقال أحد المغردين: "إجراءت زي كيف وهي من الدول العظمى في التصنيع والاقتصاد"، لترد عليه مروة محمد قائلة: "مانبي اقتصادهم ولا صناعاتهم ولا شي منهم".

ووافقتها مغردة الرأي فقالت: "أتمنى من كل قلبي العالم كله يقطع العلاقات مع الصين اللي سببت أمراض وعقدت البشرية اصلًا هم سبب مرض السارس والكورونا ومدري بالمستقبل شبيطلع منهم".

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وكتب أحد المغردين قائلًا: "كلامك صح، غريب أول مرة أشوف أحد في هالمجال مثقف وجريء، الڤيروس سلاح بيولوجي إضافة لقاذوراتهم بقتل الحيوانات وأكل القاذورات يعني مفروض يدفعوا تعويضات لكل حالة وفاة كورونا في العالم لإنهم صنعوا المرض ويتحملون نتائجه والدول تعلم ذلك لكنها لا تجرؤ أن تصرح"، فقالت مروة محمد ردًا عليه: "ناس تموت ومصالح متعطلة بسببهم".

وطالب أحد المتابعين بأن يكون هناك اتفاق بين الدول لإجبار الصينيين على عدم أكل الحيوانات فقال: "اللي ياكل الكلاب والأفاعي والخفافيش والفيران والحشرات طبيعي تكون فيه وباء ينتشر بين الناس، يجب جبر الصينيين بأن يغيروا من سلوكهم الغذائي"، لتؤيد مروة محمد كلامه قائلة: "مية المية".

في المقابل قالت مغردة: "كلامك لسى اليوم كنت اقولو ليت نقاطعهم هما واقتصادهم وكل العالم يمنعو السفر للصين مو اوادم والله..حسبي الله ونعم الوكيل وكفى"، وتابعت أخرى ساخرة: "باقيلهم ياكلو شجرة الزقوم عشان يكونو ذاقو كل حاجة يارب يطلعوها من الخريطة كلها".

يُذكر أن فيروس كورونا بدأ من خلال مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا، ولكن الصين لم تتنبأ للخطر ولم تصارح الدول بسرعة انتشار الفيروس الأمر الذي تسبب في تفشيه في دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه وباء، كما أنه حصد حتى الآن قرابة مليوني مصاب و120 ألف متوفى حول العالم.