شوق محمد: مستعدة أفدي السعودية بروحي.. وأقسم بالله لم أشتمها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفاشنيستا السورية شوق محمد، المقيمة بين السعودية والإمارات، مجموعة من الرسائل ردّت من خلالها على المزاعم التي أُثيرت ضدها بشأن إساءتها للمملكة العربية السعودية، رافضة التعليق على أنباء تورطها في قضية مخدرات مبينة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من روجوا لكل ما يُثار ضدها.

وبدأت رسائلها برفض التعليق على ما أُشيع بشأن القبض على فاشنيستا سورية قال المغردون إنها شوق محمد وأنها تم القبض عليها برفقة مشهور سناب شات سعودي ومعه ابن خالته لتورطهم في قضية مخدرات حيازة وتعاطٍ في شقة بدبي وأنه تم الإفراج عنها بكفالة لحين تحديد موعد للمحاكمة.

وقالت شوق محمد عبر رسائل نشرتها على خاصية "الاستوري" عبر "إنستغرام": "أردي كل أحد ينتظر مني رد وتبرير على كل اللي قاعد يصير لكن ما راح أرد ولا أبرر .. الدنيا فيها قانون ومحد حقه يضيع لا عند القانون ولا عند الله وكل واحد حر يصدق أو لأ".

وأضافت: "الشيء الوحيد اللي بعلق عليه هو اللي يقولون إني أسبْ السعودية والسعوديين.. ما يهمني أحد يصدقني ولا لأ وبرغم كل السب والشتم والقذف والتنمر والدخول في النية والذمة والعرض ومن كثير من الناس، لكن أقسم بمن أحل القسم إني في حياتي ما سبيت أو شتمت أو جبت سيرة السعودية وأهلها بسوء لا بالسر ولا بالعلن".

Advertisements

وأردفت قائلة: "وما راح يطلع من لساني عن السعودية إلا كل خير، بلد عشت فيها طول عمري خيرها عليّ وعلى أهلي من يوم شفت الدنيا، أعز صديقاتي سعوديات وأقرب الناس لي من السعودية والبلد اللي لو أقعد طول عمري أرد لها الجميل اللي سوته لي ما راح أوفيها حقها".

وبينت: "السعودية هي (الوطن) الأول الأول بالنسبة لي رغم إني مو من اهلها لكن ماعرف ديرة غيرها ولن أكون مخلصة في حياتي لبلد أكثر من السعودية والله الذي لا إله إلا هو أني أعشق ترابها وأهلها.. وأهلها هم أهلي واللي يغلط على السعودية وعلى أهلي مستعدة أفديها بروحي".

واختتمت قائلة: "أخيرًا .. كل من اتهمني إني أسبْ السعودية والسعوديين أحب أذكركم إن فيها ملك لا يُظلم عند أحد وولي عهد لا يؤكل حق أحد عنده ونظام وقانون ياخد الحق من كل ظالم.. والقانون راح ياخد حقي بإذن الله".

يُذكر أن شوق محمد، أُثير ضدها اتهامات من قبل متابعين خلال الفترة الماضية بتشويه صورة السعوديات وادعائها أنها سعودية وإنكار أصلها السوري.