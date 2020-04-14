كلوي كارداشيان تهدد بقطع عضو حبيب والدتها كريس جينر.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر بنات كارداشيان بدخولهن في علاقات كثيرة وتبديلهنّ للعشاق كتبديلهن الملابس، فكل واحدة منهن دخلت في سلسلة كبيرة من العلاقات، فمنهن من تزوجت، ومنهن من انفصلت، أو أنجبت الأولاد، أو تُحب البقاء عزباء.

وفي ظل زوبعة العلاقات الكثيرة هذه، تتميز والدة فتيات كارداشيان "كريس جينر" بعدم خوضها العلاقات الكثيرة مع الرجال، حيث تزوّجت في البداية روبرت كارداشيان، وبعد وفاته تزوجت من بروس جينر الذي تحوّل جنسيًا في عام 2015 وأصبح كاتلين جينر، ومنذ عام 2014 وهي تواعد رجلًا واحدًا، ألا وهو كوري غامبل.

تُعتبر علاقة كريس وكوري جدية وغير معنية بـ "الشو الإعلامي" لعائلة كارداشيان، وتُعتبر إطلالاتهما العلنية سويا قليلة، خصوصًا وأنه لا يُشارك في مسلسل العائلة الواقعي Keeping Up With Kardashians، فضلا عن الفرق في العمر بينهما الذي يصل إلى 25 عامًا، فكريس تبلغ من العمر 64 عامًا، وكوري 39 عامًا.

لكن يبدو أن هذه العلاقة بدأت بالانهيار بوجود أنباء عن خيانة كوري لكريس، كشفت عنها ابنة كريس، كلوي كارداشيان، من خلال أجدد حلقات المسلسل الواقعي.

وقالت مليكة حق لصديقتها المقربة كلوي كارداشيان: "رأى شخص ما للتو كوري غامبل في فندق ريجنت بيفرلي ويلشاير مع فتاة شعرها أحمر، وركبا المصعد معًا إلى الطابق الرابع عشر."

بعد ذلك، قررت الشقيقة الكارداشيانية الصغرى أن تتولى الأمور بنفسها، فقالت: "سنقوم بالقبض عليه متلبسًا"، ومن ثم أضافت مليكة: "أعتقد أن ما يصدمني هو أنني كنت أتطلع إلى كوري وكريس وأنا أحبهما، إنهما في وضع رائع. أشعر أن والدتك سعيدة للغاية."

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وقبل مواجهة كوري، قالت كلوي: "إذا كان هذا صحيحًا، فسوف أقوم بتقطيع عضو كوري. بالطبع سأكون حزينة جدًا لأمي، ولكن أعتقد أنه على الجميع أن يعرفوا ما يحدث عاجلاً وليس آجلاً."

وعند وصولهن إلى غرفته، باغتن كوري الذي قال بدوره: "هذا ليس الوقت المناسب. لن تريدون التصوير فيه"، وعندها غادرت الفتاة الغامضة ذات الشعر الأحمر، قبل أن تكتشف كلوي الحقيقة، وضحكت مليكة عندها وقالت: "إنها والدتك!".

ثم تكشف كريس عن نفسها وقد وضعت شعرًا مستعارًا وارتدت اللانجوريه، مما أثار اشمئزاز ابنتها كلوي، وتبين في النهاية بأنه مقلب بكلوي.

بدأت كريس بمواعدة غامبل في خريف عام 2014، بعد عام من انفصالها عن زوجها السابق كايتلين جينر "بروس"، الذي تزوجته لمدة 20 عامًا.